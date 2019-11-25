***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2019 12:11
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800275
BIST
14:24105.905
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -683,51
|Açılış
|: 107.193
|
|Önceki Kapanış
|: 106.588
|
107.846
En Düşük
105.892
14:245,7485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0348
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7200
|
5,7516
En Düşük
5,7003
14:246,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0336
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3363
En Düşük
6,2911
14:24269,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,79
|Açılış
|: 269,42
|
|Önceki Kapanış
|: 268,63
|
269,86
En Düşük
267,39
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|14,48
|10.456.080
|% 19,97
|
|VAKFN
|2,67
|52.626.671
|% 19,73
|
|MTRYO
|2,34
|4.467.847
|% 14,71
|
|ESCOM
|1,20
|22.518.427
|% 14,29
|
|OZBAL
|1,71
|7.829.387
|% 14,00
|
|EGCYH
|0,10
|71.347
|% -9,09
|
|OYLUM
|4,31
|4.854.495
|% -5,69
|
|ISBTR
|22.589,80
|225.909
|% -4,89
|
|RYGYO
|2,39
|2.302.001
|% -4,78
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|GARAN
|9,97
|364.632.240
|% -1,48
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|ASELS
|19,10
|248.622.081
|% -0,83
|
|KRDMD
|2,40
|352.792.926
|% 1,27
|
|THYAO
|13,58
|1.424.066.235
|% -0,44
|
|IEYHO
|0,40
|35.359.186
|% -4,76
|
|PETKM
|3,70
|273.509.401
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,46
|90.626.406
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3781
|7,4151
|% 0,90
|
|Frank
|5,7363
|5,7709
|% 0,53
|
|Riyal
|1,5276
|1,5353
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,07
|
|Altın Gr.
|269
|269
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|1,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|0,77
|
|Yarım
|860
|882
|0,37
|
|Çeyrek
|431
|441
|0,19
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,41
|62,41
|0,04
|
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