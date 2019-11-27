***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.11.2019 15:04
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bülent Us tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800615
BIST
15:46106.121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 137,47
|Açılış
|: 105.936
|
|Önceki Kapanış
|: 105.983
|
106.366
En Düşük
105.395
15:465,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0009
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7500
|
5,7740
En Düşük
5,7499
15:466,3449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0099
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3586
En Düşük
6,3350
15:46270,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,76
|Açılış
|: 270,12
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,05
En Düşük
269,80
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|12,81
|125.500.858
|% 18,72
|
|UNYEC
|3,87
|32.916.224
|% 14,84
|
|SANFM
|2,64
|5.426.106
|% 10,46
|
|AFYON
|5,25
|123.175.685
|% 10,06
|
|EGCYH
|0,11
|12.226
|% 10,00
|
|VAKFN
|2,52
|22.850.248
|% -7,01
|
|IHEVA
|2,13
|293.768
|% -6,99
|
|DIRIT
|1,09
|7.872.882
|% -6,03
|
|INTEM
|8,35
|22.745.796
|% -5,65
|
|MTRYO
|2,55
|722.722
|% -4,49
|
|THYAO
|13,67
|1.173.451.732
|% -0,51
|
|SISE
|4,91
|259.537.317
|% 1,24
|
|GARAN
|10,05
|191.200.010
|% 0,40
|
|ASELS
|18,75
|181.646.844
|% -0,48
|
|TUPRS
|122,50
|169.473.687
|% 0,33
|
|EKGYO
|1,48
|129.852.813
|% 0,00
|
|THYAO
|13,67
|1.173.451.732
|% -0,51
|
|KRDMD
|2,36
|158.020.735
|% 1,36
|
|KARSN
|1,42
|77.529.731
|% 2,90
|
|SISE
|4,91
|259.537.317
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4004
|7,4376
|% 0,16
|
|Frank
|5,7508
|5,7854
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.458
|1.458
|-4,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|1.793
|1.820
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|5,49
|
|Yarım
|862
|884
|2,66
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|0,20
|
Seans Raporu
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