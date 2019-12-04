***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2019 10:09
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801671
BIST
14:18107.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 345,61
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
14:185,7429
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0009
|Açılış
|: 5,7390
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7362
14:186,3599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3563
14:18272,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 272,57
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.822.716
|% 20,00
|
|DOKTA
|41,40
|690.190
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,36
|194.535.297
|% 17,78
|
|RYSAS
|2,53
|27.479.267
|% 17,13
|
|DERAS
|3,85
|83.185.880
|% 15,96
|
|EGCYH
|0,12
|289.373
|% -7,69
|
|EGCEY
|0,36
|124.319
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|25.108.935
|% -6,51
|
|BASCM
|2,36
|8.429
|% -5,60
|
|VAKFN
|2,11
|37.812.189
|% -4,95
|
|THYAO
|13,65
|569.002.605
|% 0,29
|
|GARAN
|10,04
|243.209.008
|% 1,41
|
|KRDMD
|2,37
|210.689.119
|% -0,84
|
|YKSLN
|6,36
|194.535.297
|% 17,78
|
|ASELS
|18,86
|193.901.921
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,37
|210.689.119
|% -0,84
|
|TSKB
|1,09
|64.959.497
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,46
|85.868.334
|% 3,55
|
|ISFIN
|2,86
|155.661.797
|% -0,69
|
|THYAO
|13,65
|569.002.605
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4703
|7,5078
|% 0,36
|
|Frank
|5,7834
|5,8182
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5265
|1,5342
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-0,62
|
|Altın Gr.
|273
|273
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|3,74
|
|Yarım
|870
|893
|1,81
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,16
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,81
|61,81
|0,99
|