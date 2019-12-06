***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.12.2019 08:55
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802150
BIST
12:27108.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,63
|Açılış
|: 109.009
|
|Önceki Kapanış
|: 108.659
|
109.315
En Düşük
108.352
12:275,7659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0154
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7450
|
5,7659
En Düşük
5,7410
12:276,4017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3710
|
6,4027
En Düşük
6,3837
12:27273,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,24
|Açılış
|: 273,14
|
|Önceki Kapanış
|: 272,90
|
273,30
En Düşük
271,80
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,03
|16
|% 14,88
|
|FMIZP
|32,98
|12.719.898
|% 11,72
|
|MEPET
|2,18
|21.903.138
|% 10,66
|
|RYGYO
|3,01
|13.555.302
|% 10,26
|
|OYLUM
|5,84
|20.246.084
|% 9,98
|
|SMART
|9,57
|11.298.906
|% -19,98
|
|FONET
|6,87
|41.890.995
|% -14,12
|
|KFEIN
|12,00
|70.312.396
|% -12,28
|
|LOGO
|54,65
|10.422.734
|% -8,15
|
|MEMSA
|0,24
|69.313
|% -7,69
|
|THYAO
|13,69
|382.364.190
|% -0,58
|
|ASELS
|19,49
|323.438.630
|% -0,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.648.399
|% 3,14
|
|GARAN
|10,43
|216.218.499
|% 1,07
|
|TTKOM
|7,26
|214.006.273
|% 1,97
|
|ISFIN
|2,96
|294.648.399
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,48
|105.859.589
|% 0,00
|
|TSKB
|1,16
|63.422.295
|% 0,87
|
|GSRAY
|2,21
|114.131.138
|% 0,45
|
|IEYHO
|0,47
|22.642.093
|% 2,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5372
|7,5750
|% -0,09
|
|Frank
|5,8096
|5,8446
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-2,04
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,15
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.835
|2,00
|
|Tam
|1.800
|1.845
|2,38
|
|Yarım
|870
|893
|1,15
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|-0,05
|