***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2019 09:12
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kenan Karagöz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802446
BIST
14:42108.821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -48,35
|Açılış
|: 108.896
|
|Önceki Kapanış
|: 108.869
|
108.984
En Düşük
108.139
14:425,8034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0168
|Açılış
|: 5,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7790
|
5,8057
En Düşük
5,7719
14:426,4273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3870
|
6,4295
En Düşük
6,3863
14:42272,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,16
|Açılış
|: 272,96
|
|Önceki Kapanış
|: 271,80
|
273,17
En Düşük
271,05
BIST En Aktif Hisseler
|PAPIL
|6,33
|51.853.847
|% 19,89
|
|DURDO
|13,46
|5.824.783
|% 14,55
|
|CEMAS
|1,59
|122.927.462
|% 13,57
|
|GLRYH
|2,46
|25.336.828
|% 11,82
|
|AFYON
|6,38
|138.370.544
|% 10,96
|
|SMART
|7,66
|2.574.641
|% -19,96
|
|FRIGO
|13,72
|99.262
|% -9,97
|
|BALAT
|0,45
|66.386
|% -8,16
|
|HUBVC
|13,40
|1.578.356
|% -7,01
|
|FMIZP
|30,84
|8.622.238
|% -6,49
|
|THYAO
|13,85
|738.884.813
|% 0,95
|
|ISFIN
|3,17
|364.534.477
|% 3,93
|
|ASELS
|19,65
|347.230.034
|% 1,55
|
|TUPRS
|122,80
|247.129.705
|% 0,66
|
|EKGYO
|1,50
|216.716.936
|% 1,35
|
|EKGYO
|1,50
|216.716.936
|% 1,35
|
|IHLAS
|0,82
|99.916.210
|% 9,33
|
|ISFIN
|3,17
|364.534.477
|% 3,93
|
|IHLGM
|0,89
|83.138.146
|% 4,71
|
|CEMAS
|1,59
|122.927.462
|% 13,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6129
|7,6511
|% 0,41
|
|Frank
|5,8324
|5,8676
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5417
|1,5495
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,57
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,91
|
|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
|
|Çeyrek
|437
|446
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|16,59
|16,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|0,01
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,55
|