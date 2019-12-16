***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.12.2019 13:30
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803610
BIST
16:25111.164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 687,76
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:255,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0330
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:256,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0561
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:25278,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,08
|Açılış
|: 278,06
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,16
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|17.002.525
|% 20,00
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,59
|57.751.493
|% 16,50
|
|ADNAC
|2,51
|115.522.527
|% 15,67
|
|ADANA
|8,49
|12.790.503
|% 13,65
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,94
|959.516.293
|% 0,87
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ASELS
|19,53
|356.852.698
|% -0,10
|
|GARAN
|10,94
|286.761.015
|% -0,36
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|KRDMD
|2,54
|415.360.626
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.398.006
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,43
|244.346.682
|% 1,67
|
|EKGYO
|1,51
|130.162.361
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7893
|7,8284
|% 0,72
|
|Frank
|5,9289
|5,9646
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5550
|1,5628
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,06
|
|Cumhuriyet
|1.839
|1.867
|20,00
|
|Tam
|1.832
|1.877
|15,75
|
|Yarım
|885
|908
|7,62
|
|Çeyrek
|444
|454
|3,81
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|