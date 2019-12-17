***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.12.2019 13:19
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803859
BIST
13:45111.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 633,73
|Açılış
|: 111.495
|
|Önceki Kapanış
|: 111.126
|
111.956
En Düşük
111.198
13:455,8638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0158
|Açılış
|: 5,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8480
|
5,8677
En Düşük
5,8441
13:456,5453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0266
|Açılış
|: 6,5280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5120
|
6,5453
En Düşük
6,5146
13:45278,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,23
|Açılış
|: 278,88
|
|Önceki Kapanış
|: 277,65
|
279,07
En Düşük
277,35
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,89
|130.877.798
|% 14,25
|
|GUSGR
|2,76
|361.584.306
|% 13,58
|
|UNYEC
|5,50
|23.558.355
|% 13,17
|
|BURVA
|6,85
|4.412.013
|% 10,48
|
|HALKS
|1,82
|52.653
|% 9,64
|
|ATAGY
|4,60
|6.838.083
|% -13,21
|
|NIBAS
|6,15
|157.483
|% -9,56
|
|TSPOR
|2,51
|118.218.051
|% -9,39
|
|KERVN
|0,51
|448.902
|% -7,27
|
|BMELK
|1,40
|150.978
|% -6,67
|
|THYAO
|14,07
|737.232.860
|% 0,43
|
|GUSGR
|2,76
|361.584.306
|% 13,58
|
|TUPRS
|124,00
|279.782.934
|% 1,97
|
|ISFIN
|3,37
|235.050.132
|% 2,12
|
|SISE
|5,16
|224.369.375
|% 1,38
|
|GUSGR
|2,76
|361.584.306
|% 13,58
|
|ALBRK
|1,35
|99.524.138
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,37
|235.050.132
|% 2,12
|
|IHLAS
|0,73
|40.216.645
|% -3,95
|
|ODAS
|2,21
|116.516.904
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7102
|7,7488
|% -0,91
|
|Frank
|5,9450
|5,9808
|% 0,27
|
|Riyal
|1,5586
|1,5664
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|279
|279
|1,01
|
|Cumhuriyet
|1.844
|1.872
|4,00
|
|Tam
|1.836
|1.882
|3,61
|
|Yarım
|887
|910
|1,74
|
|Çeyrek
|445
|455
|0,87
|
|Gümüş Gr.
|3,21
|3,22
|0,01
|