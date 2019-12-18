***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2019 13:12
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804117
BIST
15:32110.602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -471,92
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:325,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0239
|Açılış
|: 5,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:326,5763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0120
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:32280,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,24
|Açılış
|: 280,58
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,94
|9.228.435
|% 12,93
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,40
|29.489.317
|% 11,63
|
|BURVA
|7,89
|8.943.579
|% 10,66
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.632.641
|% -10,10
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.163.421
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,70
|248.428.382
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|156.401.457
|% -3,31
|
|ODAS
|2,27
|226.820.489
|% 7,58
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7111
|7,7498
|% 0,11
|
|Frank
|6,0002
|6,0364
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5710
|1,5789
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,59
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,34
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.852
|1.898
|10,83
|
|Yarım
|895
|918
|5,23
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,26
|