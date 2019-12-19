***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.12.2019 13:10
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804302
BIST
13:34110.663
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 88,03
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.584
13:345,9318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0055
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
13:346,6073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,6010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
13:34281,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,18
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,46
|17.166.006
|% 10,95
|
|BOSSA
|9,08
|23.180.866
|% 10,33
|
|DARDL
|3,08
|225.742
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|65.699
|% 10,00
|
|HALKS
|2,20
|428.765
|% 10,00
|
|KERVN
|0,54
|215.761
|% -6,90
|
|EMNIS
|1,55
|20.014
|% -6,63
|
|MAALT
|56,25
|1.176.399
|% -6,25
|
|KSTUR
|25,50
|59.670
|% -5,56
|
|MERIT
|17,21
|3.175
|% -4,39
|
|THYAO
|13,78
|402.524.484
|% 0,29
|
|VESTL
|13,46
|239.882.237
|% 4,02
|
|KRSTL
|1,65
|194.400.461
|% 6,45
|
|SISE
|5,17
|168.256.087
|% 1,17
|
|KRDMD
|2,54
|160.861.445
|% 2,01
|
|KRSTL
|1,65
|194.400.461
|% 6,45
|
|IEYHO
|0,61
|54.028.458
|% -1,61
|
|KRDMD
|2,54
|160.861.445
|% 2,01
|
|GSRAY
|2,39
|85.405.652
|% 2,14
|
|GUSGR
|2,42
|81.887.535
|% -3,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7527
|7,7916
|% 0,27
|
|Frank
|6,0310
|6,0674
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.474
|-1,60
|
|Altın Gr.
|282
|282
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.857
|1.904
|8,66
|
|Yarım
|898
|921
|4,19
|
|Çeyrek
|450
|460
|2,09
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,19
|66,19
|0,02
|