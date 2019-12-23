***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.12.2019 09:15
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804705
BIST
12:33111.809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 632,73
|Açılış
|: 111.479
|
|Önceki Kapanış
|: 111.177
|
111.813
En Düşük
111.266
12:335,9357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0046
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9400
|
5,9426
En Düşük
5,9186
12:336,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0034
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5760
|
6,5911
En Düşük
6,5706
12:33283,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,06
|Açılış
|: 283,30
|
|Önceki Kapanış
|: 282,24
|
283,44
En Düşük
282,11
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|14,82
|81.277.940
|% 13,82
|
|FMIZP
|43,72
|15.336.668
|% 12,10
|
|QNBFL
|81,60
|2.557.813
|% 11,17
|
|IZMDC
|6,93
|34.466.058
|% 10,70
|
|BALAT
|0,72
|52.417
|% 9,09
|
|UZERB
|2,72
|2.606
|% -9,93
|
|EUKYO
|1,61
|1.512.443
|% -8,52
|
|MTRYO
|6,60
|191.468
|% -5,85
|
|EGCYH
|0,18
|70.501
|% -5,26
|
|ETYAT
|1,24
|1.006.712
|% -3,88
|
|VESTL
|14,41
|253.810.527
|% 7,94
|
|IPEKE
|8,40
|253.789.676
|% 0,36
|
|KOZAA
|10,30
|242.626.765
|% 1,68
|
|KARSN
|1,74
|231.315.161
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,45
|195.172.593
|% 7,41
|
|KARSN
|1,74
|231.315.161
|% 8,75
|
|ALBRK
|1,45
|195.172.593
|% 7,41
|
|IHLGM
|1,02
|107.518.952
|% 5,15
|
|EKGYO
|1,44
|147.270.438
|% 0,70
|
|KRDMD
|2,53
|125.973.762
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7024
|7,7410
|% 0,00
|
|Frank
|6,0289
|6,0652
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5777
|1,5856
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.484
|1.485
|6,67
|
|Altın Gr.
|283
|283
|1,05
|
|Cumhuriyet
|1.882
|1.895
|5,00
|
|Tam
|1.868
|1.915
|4,68
|
|Yarım
|903
|926
|2,26
|
|Çeyrek
|453
|463
|1,14
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|66,12
|66,12
|-0,02
|