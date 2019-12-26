***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.12.2019 14:57
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Necdet Ünsal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805301
BIST
18:05113.653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 323,80
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.166
18:055,9371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
|
5,9442
En Düşük
5,9283
18:056,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
|
6,5988
En Düşük
6,5743
18:05288,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,70
|Açılış
|: 288,23
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
288,35
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,38
|147.440.167
|% 20,00
|
|SMART
|11,35
|214.466.150
|% 19,98
|
|QNBFB
|43,24
|15.296.281
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.312.776
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|119.314
|% 14,93
|
|GLBMD
|1,84
|1.044.323
|% -13,62
|
|CLEBI
|107,00
|4.237.707
|% -5,73
|
|MTRYO
|7,00
|204.251
|% -5,41
|
|ASUZU
|13,85
|55.734.995
|% -4,94
|
|YBTAS
|2.711,00
|37.746
|% -4,77
|
|ISFIN
|3,95
|930.412.056
|% 12,54
|
|THYAO
|13,96
|611.174.182
|% -0,07
|
|ASELS
|19,70
|500.281.818
|% 0,00
|
|SISE
|5,31
|356.887.646
|% -1,12
|
|PETKM
|3,73
|290.797.852
|% -0,27
|
|ISFIN
|3,95
|930.412.056
|% 12,54
|
|IHLAS
|0,86
|134.407.132
|% -4,44
|
|IHLGM
|1,10
|125.021.349
|% -2,65
|
|ODAS
|2,17
|201.095.594
|% 4,83
|
|KARSN
|1,63
|143.417.800
|% -1,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6881
|7,7267
|% 0,22
|
|Frank
|6,0281
|6,0644
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5775
|1,5855
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|288
|288
|1,47
|
|Cumhuriyet
|1.905
|1.933
|7,00
|
|Tam
|1.897
|1.945
|11,03
|
|Yarım
|917
|941
|5,34
|
|Çeyrek
|460
|470
|2,67
|
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