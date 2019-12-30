***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2019 10:16
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805734
BIST
13:42114.914
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.230,32
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:425,9492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0084
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:426,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:42289,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,21
|Açılış
|: 289,21
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.262.247
|% 19,83
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|IHYAY
|1,01
|80.516.838
|% 10,99
|
|YAPRK
|6,40
|3.336.065
|% 9,97
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|763.858.644
|% 2,22
|
|ASELS
|20,14
|525.837.657
|% 2,39
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|KRDMD
|2,70
|257.081.854
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,19
|246.483.071
|% 9,17
|
|ISGYO
|1,77
|448.213.365
|% 14,94
|
|IHLAS
|0,91
|225.117.978
|% 4,60
|
|IHLGM
|1,19
|246.483.071
|% 9,17
|
|ALBRK
|1,56
|186.244.148
|% 2,63
|
|KRDMD
|2,70
|257.081.854
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7775
|7,8165
|% 0,14
|
|Frank
|6,0971
|6,1339
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|0,92
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.953
|-1,89
|
|Yarım
|921
|945
|-0,92
|
|Çeyrek
|462
|472
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|67,22
|67,22
|0,35
|