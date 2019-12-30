***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.12.2019 13:16
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805777
BIST
13:43114.903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.219,76
|Açılış
|: 114.057
|
|Önceki Kapanış
|: 113.684
|
114.962
En Düşük
114.057
13:435,9487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0089
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9520
|
5,9539
En Düşük
5,9423
13:436,6610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6440
|
6,6724
En Düşük
6,6472
13:43289,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,22
|Açılış
|: 289,21
|
|Önceki Kapanış
|: 289,43
|
290,06
En Düşük
289,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|5,68
|8.268.109
|% 19,83
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|INFO
|8,00
|74.156
|% 14,45
|
|IHYAY
|1,01
|80.676.994
|% 10,99
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|FRIGO
|11,79
|200.206
|% -10,00
|
|SELGD
|1,87
|447.360
|% -9,66
|
|EGCYH
|0,22
|53.763
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,35
|83.762
|% -7,89
|
|ATSYH
|0,92
|942
|% -7,07
|
|THYAO
|14,26
|764.231.402
|% 2,22
|
|ASELS
|20,14
|526.982.039
|% 2,39
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|KRDMD
|2,70
|262.789.625
|% 3,05
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|ISGYO
|1,77
|448.415.539
|% 14,94
|
|IHLAS
|0,92
|225.638.458
|% 5,75
|
|IHLGM
|1,20
|246.700.850
|% 10,09
|
|ALBRK
|1,55
|186.291.796
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,70
|262.789.625
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7763
|7,8153
|% 0,13
|
|Frank
|6,0948
|6,1316
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.512
|1.512
|1,15
|
|Altın Gr.
|289
|289
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.915
|1.944
|-6,00
|
|Tam
|1.906
|1.954
|-1,49
|
|Yarım
|921
|945
|-0,72
|
|Çeyrek
|462
|473
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|67,16
|67,16
|0,29
|