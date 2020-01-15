***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.01.2020 17:22
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812910
BIST
18:05120.939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -484,56
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
18:055,8754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0057
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8690
18:056,5563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0105
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5670
En Düşük
6,5414
18:05293,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,92
|Açılış
|: 293,53
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|MARTI
|1,17
|161.389.192
|% 15,84
|
|GYHOL
|14,77
|6.147.311
|% 14,94
|
|QNBFB
|51,15
|63.538.015
|% 14,94
|
|DAGHL
|4,16
|10.751.780
|% 14,92
|
|MZHLD
|17,55
|475.841
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|312.904
|% -9,96
|
|SNGYO
|1,35
|4.197.646
|% -8,78
|
|MTRYO
|5,49
|102.454
|% -6,95
|
|NIBAS
|4,24
|271.152
|% -5,78
|
|THYAO
|14,70
|2.063.892.128
|% -0,68
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|GUSGR
|2,65
|1.468.461.271
|% 19,91
|
|EKGYO
|1,64
|823.354.902
|% 4,46
|
|KRDMD
|3,09
|954.578.976
|% -0,64
|
|ALBRK
|1,75
|420.900.024
|% 2,34
|
|PETKM
|4,05
|774.153.118
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6332
|7,6715
|% -0,02
|
|Frank
|6,0707
|6,1073
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5614
|1,5692
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|6,75
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,76
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.935
|1.984
|10,64
|
|Yarım
|935
|960
|5,15
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,00
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|64,17
|64,17
|-0,32
|
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