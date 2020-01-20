***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.01.2020 08:53
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Halil Toktaş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813481
BIST
10:08122.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 961,98
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.470
En Düşük
121.879
10:085,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0095
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,9001
En Düşük
5,8870
10:086,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0182
|Açılış
|: 6,5240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5300
|
6,5523
En Düşük
6,5259
10:08296,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,19
|Açılış
|: 296,03
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
296,25
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|4,72
|27.507.471
|% 16,26
|
|GEDIK
|9,16
|3.263.047
|% 12,67
|
|RYSAS
|8,19
|4.818.847
|% 10,98
|
|ORMA
|4,40
|13.279
|% 10,00
|
|UFUK
|3,58
|198.436
|% 9,82
|
|MZHLD
|12,80
|495.629
|% -9,99
|
|ALYAG
|0,55
|191.333
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|23.150
|% -9,76
|
|BNTAS
|3,45
|7.632.557
|% -9,69
|
|BMELK
|1,56
|97.620
|% -8,77
|
|THYAO
|15,13
|94.563.314
|% 0,67
|
|KRDMD
|3,02
|46.961.942
|% 1,00
|
|ISFIN
|4,01
|42.776.504
|% 2,04
|
|ISGYO
|1,90
|40.991.802
|% 2,15
|
|AVOD
|2,23
|29.604.849
|% 5,69
|
|ISGYO
|1,90
|40.991.802
|% 2,15
|
|ALBRK
|1,73
|28.377.632
|% 1,17
|
|KRDMD
|3,02
|46.961.942
|% 1,00
|
|AVOD
|2,23
|29.604.849
|% 5,69
|
|IHLGM
|1,16
|15.199.755
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6423
|7,6806
|% 0,01
|
|Frank
|6,0664
|6,1029
|% 0,10
|
|Riyal
|1,5670
|1,5748
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|3,97
|
|Altın Gr.
|296
|296
|1,17
|
|Cumhuriyet
|1.958
|1.973
|-7,00
|
|Tam
|1.942
|1.991
|14,73
|
|Yarım
|939
|963
|7,13
|
|Çeyrek
|471
|481
|3,56
|
|Gümüş.Ons
|18,06
|18,11
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,58
|65,58
|0,73
|