***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.01.2020 14:20
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813537
BIST
17:27122.587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.112,19
|Açılış
|: 121.879
|
|Önceki Kapanış
|: 121.475
|
122.926
En Düşük
121.879
17:275,9193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0311
|Açılış
|: 5,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8880
|
5,9194
En Düşük
5,8870
17:276,5628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0312
|Açılış
|: 6,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5240
|
6,5639
En Düşük
6,5259
17:27296,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,04
|Açılış
|: 296,90
|
|Önceki Kapanış
|: 294,86
|
297,11
En Düşük
294,80
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,88
|57.359.186
|% 20,00
|
|ISGSY
|4,87
|229.984.258
|% 19,95
|
|RYSAS
|8,84
|40.494.868
|% 19,78
|
|RYGYO
|7,54
|27.939.358
|% 19,49
|
|HUBVC
|29,66
|31.769.262
|% 16,86
|
|DAGHL
|4,67
|24.700.502
|% -14,94
|
|BURVA
|16,00
|436.507
|% -10,11
|
|ALYAG
|0,55
|777.867
|% -9,84
|
|BALAT
|2,68
|189.974
|% -9,76
|
|BMELK
|1,56
|483.489
|% -8,77
|
|THYAO
|15,08
|1.300.097.631
|% 0,33
|
|ISFIN
|4,21
|988.006.426
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|900.713.807
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,03
|476.208.795
|% 1,34
|
|AVOD
|2,41
|459.005.061
|% 14,22
|
|ISFIN
|4,21
|988.138.473
|% 7,12
|
|PETKM
|4,09
|901.195.555
|% 2,25
|
|AVOD
|2,41
|462.260.004
|% 14,22
|
|MNDRS
|1,39
|277.678.185
|% -6,71
|
|ISGYO
|1,89
|311.532.298
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6695
|7,7080
|% 0,37
|
|Frank
|6,0834
|6,1200
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5729
|1,5808
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|3,34
|
|Altın Gr.
|297
|297
|2,03
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.993
|20,00
|
|Tam
|1.955
|2.004
|13,62
|
|Yarım
|945
|969
|6,59
|
|Çeyrek
|474
|485
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,08
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|65,45
|65,45
|0,60
|
Seans Raporu
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