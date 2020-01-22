***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.01.2020 08:59
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serdar Özen tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813868
BIST
10:05124.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 800,77
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.468
En Düşük
124.216
10:055,9354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9445
En Düşük
5,9273
10:056,5766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0048
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5480
|
6,5906
En Düşük
6,5707
10:05296,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,19
|Açılış
|: 296,29
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|102,70
|3.280.341
|% 14,94
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|ANELE
|3,75
|1.720.204
|% 10,95
|
|MMCAS
|1,14
|9.939
|% 9,62
|
|EKIZ
|1,41
|39.041
|% 9,30
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|RYGYO
|7,95
|837.564
|% -5,81
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|AKBNK
|8,97
|9.063.315
|% 1,36
|
|THYAO
|14,96
|6.827.220
|% 0,54
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,15
|11.802.883
|% 0,64
|
|HALKB
|7,03
|26.243.728
|% 1,44
|
|ALBRK
|1,75
|5.738.772
|% 0,57
|
|ZOREN
|1,75
|4.093.192
|% 1,16
|
|EKGYO
|1,74
|3.415.425
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7314
|7,7701
|% 0,18
|
|Frank
|6,0959
|6,1326
|% -0,10
|
|Riyal
|1,5780
|1,5859
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.552
|1.553
|-6,45
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|1.957
|1.987
|-6,00
|
|Tam
|1.947
|1.996
|-8,22
|
|Yarım
|941
|965
|-3,98
|
|Çeyrek
|472
|483
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,78
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|-0,28
|