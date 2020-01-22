***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.01.2020 12:00
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Hüsniye Güvercin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813944
BIST
12:19123.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -139,57
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
12:195,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
12:196,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
12:19297,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 297,42
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,15
|2.506.052
|% 14,95
|
|QNBFB
|102,60
|26.450.822
|% 14,83
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|VAKKO
|6,31
|23.963.058
|% 13,90
|
|ESCOM
|2,14
|16.320.003
|% 12,63
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|BERA
|4,38
|94.618.201
|% -7,01
|
|THYAO
|14,86
|768.765.769
|% -0,13
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|IPEKE
|9,50
|318.320.971
|% 7,83
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,73
|121.546.057
|% 0,58
|
|IHLGM
|1,22
|75.707.729
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7255
|7,7643
|% 0,10
|
|Frank
|6,0850
|6,1216
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-1,06
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.997
|10,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,58
|
|Yarım
|947
|972
|6,09
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,48
|
Seans Raporu
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -187, 56 kaybederek (% -0.13 ) 149, 491
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Endeks 123, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 5, 969.00 milyon TL de
-
12:24XU100
Endeks 123, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 5, 820.00 milyon TL de
-
12:23RYSAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 720 adet işlem