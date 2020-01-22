***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.01.2020 14:08
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Şahin tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813958
BIST
14:16123.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 47,28
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
14:165,9332
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
14:166,5769
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,5710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
14:16297,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,20
|Açılış
|: 297,27
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,71
|24.107.628
|% 15,81
|
|DOKTA
|60,95
|126.527
|% 15,00
|
|BURCE
|8,15
|2.596.607
|% 14,95
|
|BURVA
|23,00
|296.225
|% 14,31
|
|VAKKO
|6,32
|29.061.095
|% 14,08
|
|QNBFL
|203,20
|504.394
|% -14,98
|
|DAGHL
|4,17
|856.957
|% -12,58
|
|BALAT
|2,18
|149.827
|% -9,92
|
|MZHLD
|15,60
|435.631
|% -9,30
|
|BERA
|4,37
|124.463.913
|% -7,22
|
|THYAO
|14,87
|945.683.631
|% -0,07
|
|IPEKE
|9,87
|702.058.301
|% 12,03
|
|HALKB
|7,09
|669.243.230
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,08
|550.959.064
|% -1,60
|
|PETKM
|4,09
|476.619.048
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,08
|550.959.064
|% -1,60
|
|ALBRK
|1,77
|304.823.360
|% 1,72
|
|PETKM
|4,09
|476.619.048
|% 0,00
|
|HALKB
|7,09
|669.243.230
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,23
|93.766.466
|% 0,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7310
|7,7698
|% 0,17
|
|Frank
|6,0824
|6,1190
|% -0,32
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-0,68
|
|Altın Gr.
|297
|297
|0,01
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.996
|9,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,57
|
|Yarım
|947
|972
|6,08
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,34
|
Seans Raporu
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14:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -81, 28 kaybederek (% -0.05 ) 149, 597
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14:29
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, IPEKE, HALKB