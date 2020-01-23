***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.01.2020 14:12
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814117
BIST
16:01122.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 64,18
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
16:015,9306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
16:016,5822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
16:01296,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,17
|Açılış
|: 296,56
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|37.028.041
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.929.275
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,21
|36.974.020
|% 19,26
|
|HUBVC
|43,82
|46.138.706
|% 17,99
|
|SILVR
|3,11
|27.492.921
|% 16,92
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|531.270
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|207,90
|10.896.524
|% -6,73
|
|KLNMA
|46,06
|57.941.561
|% -6,15
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|GARAN
|12,12
|422.463.600
|% -0,41
|
|HALKB
|7,11
|382.407.646
|% 0,57
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|ICBCT
|6,00
|355.813.275
|% -1,15
|
|KRSTL
|1,88
|381.576.450
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|312.427.481
|% 4,02
|
|ADESE
|2,16
|235.468.112
|% 11,92
|
|THYAO
|14,39
|1.563.305.044
|% -2,24
|
|KRDMD
|3,03
|314.834.144
|% -0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7595
|7,7984
|% 0,08
|
|Frank
|6,1001
|6,1368
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5762
|1,5841
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.556
|-2,78
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.992
|-1,00
|
|Tam
|1.953
|2.002
|-1,53
|
|Yarım
|944
|968
|-0,74
|
|Çeyrek
|473
|484
|-0,37
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,22
|62,22
|-0,99
|