***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.01.2020 10:07
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814240
BIST
11:55122.718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 177,85
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:555,9411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0053
|Açılış
|: 5,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9411
En Düşük
5,9236
11:556,5653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:55297,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,97
|Açılış
|: 297,27
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|DURDO
|23,66
|9.540.595
|% 12,13
|
|ERSU
|4,16
|11.451.749
|% 11,83
|
|BURCE
|10,40
|8.370.570
|% 10,99
|
|EGCYO
|0,48
|154.657
|% 9,09
|
|GARFA
|5,59
|3.760.819
|% -3,45
|
|ATSYH
|0,96
|10.622
|% -3,03
|
|LUKSK
|9,26
|804.019
|% -2,11
|
|DOGUB
|2,37
|2.376.717
|% -1,66
|
|PEGYO
|1,21
|22.218.507
|% -1,63
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|GARAN
|12,13
|143.279.107
|% 0,58
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7616
|7,8005
|% -0,05
|
|Frank
|6,0878
|6,1245
|% -0,20
|
|Riyal
|1,5760
|1,5839
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|-4,21
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|62,14
|62,14
|0,10
|
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