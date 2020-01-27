***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.01.2020 10:05
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814487
BIST
13:42121.052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -1.089,36
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
13:425,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0054
|Açılış
|: 5,9420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
13:426,5608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
13:42303,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,64
|Açılış
|: 303,00
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|CRFSA
|7,54
|56.355.915
|% 16,54
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|ESCOM
|3,30
|7.723.264
|% 14,98
|
|QNBFL
|168,90
|677.058
|% 14,98
|
|QNBFB
|63,15
|8.188.986
|% 14,92
|
|BURVA
|18,08
|441.749
|% -14,96
|
|BALAT
|1,97
|289.972
|% -8,80
|
|EGCYO
|0,44
|442.647
|% -8,33
|
|EKIZ
|1,18
|62.125
|% -7,81
|
|KSTUR
|22,50
|4.895
|% -7,71
|
|THYAO
|14,27
|816.958.447
|% -1,86
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|PETKM
|4,06
|307.985.318
|% -0,25
|
|TKNSA
|11,64
|245.593.813
|% 15,13
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|GUSGR
|2,96
|458.180.758
|% 7,64
|
|CEMAS
|1,67
|211.355.519
|% 9,87
|
|ALBRK
|1,75
|221.886.318
|% 1,16
|
|KRSTL
|1,97
|169.623.953
|% 6,49
|
|KRDMD
|2,98
|241.656.307
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7673
|7,8062
|% 0,26
|
|Frank
|6,1097
|6,1465
|% 0,24
|
|Riyal
|1,5810
|1,5889
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.585
|13,16
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,49
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,61
|
|Yarım
|963
|988
|8,52
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,26
|
|Gümüş.Ons
|18,29
|18,32
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|57,88
|57,88
|-2,01
|