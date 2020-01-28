***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.01.2020 10:17
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814692
BIST
11:06120.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -27,92
|Açılış
|: 120.816
|
|Önceki Kapanış
|: 120.150
|
121.109
En Düşük
120.064
11:065,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9485
En Düşük
5,9298
11:066,5427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0077
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5588
En Düşük
6,5375
11:06301,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,05
|Açılış
|: 301,53
|
|Önceki Kapanış
|: 302,59
|
302,69
En Düşük
300,95
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|4,70
|131.594.430
|% 15,20
|
|BURVA
|20,78
|21
|% 14,93
|
|VKING
|4,47
|3.545.630
|% 14,91
|
|NIBAS
|6,30
|94.500
|% 13,11
|
|GRNYO
|1,70
|33.517.989
|% 12,58
|
|RYSAS
|10,41
|2.129.349
|% -9,56
|
|EGCYH
|0,40
|152.583
|% -9,09
|
|EGCEY
|0,67
|43.529
|% -8,22
|
|HUBVC
|41,98
|12.463.450
|% -8,14
|
|ALCTL
|16,00
|6.182.998
|% -5,88
|
|THYAO
|14,26
|391.784.368
|% 1,13
|
|PETKM
|4,09
|187.793.228
|% 0,25
|
|KRDMD
|2,97
|179.376.925
|% 0,34
|
|KLGYO
|4,70
|131.594.430
|% 15,20
|
|KRSTL
|2,12
|119.018.735
|% 11,58
|
|KRDMD
|2,97
|179.376.925
|% 0,34
|
|KRSTL
|2,12
|119.018.735
|% 11,58
|
|PETKM
|4,09
|187.793.228
|% 0,25
|
|CEMAS
|1,28
|48.364.536
|% 0,79
|
|EKGYO
|1,66
|60.561.198
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7109
|7,7496
|% -0,34
|
|Frank
|6,0909
|6,1276
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5779
|1,5858
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|-5,36
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.032
|25,00
|
|Tam
|1.995
|2.045
|19,57
|
|Yarım
|964
|989
|9,46
|
|Çeyrek
|484
|495
|4,73
|
|Gümüş.Ons
|17,96
|18,01
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|58,54
|58,54
|-0,04
|