***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.01.2020 08:57
***MEMSA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MEMSA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Durak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814961
BIST
10:03120.675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 873,75
|Açılış
|: 120.586
|
|Önceki Kapanış
|: 119.802
|
120.741
En Düşük
120.586
10:035,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,9470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9450
|
5,9479
En Düşük
5,9367
10:036,5476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,5410
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5500
|
6,5547
En Düşük
6,5437
10:03299,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,09
|Açılış
|: 299,69
|
|Önceki Kapanış
|: 299,79
|
299,98
En Düşük
298,70
BIST En Aktif Hisseler
|DESPC
|6,80
|3.745.268
|% 12,96
|
|VKING
|4,95
|946.664
|% 10,74
|
|ORMA
|6,77
|96.703
|% 9,72
|
|COSMO
|2,83
|20.175
|% 9,69
|
|UZERB
|2,38
|25.176
|% 9,68
|
|QNBFL
|122,40
|72.950
|% -14,76
|
|OSMEN
|7,21
|18.285
|% -9,99
|
|DARDL
|6,79
|221.374
|% -7,62
|
|ARMDA
|27,80
|27.216
|% -7,33
|
|ESCOM
|2,65
|719.446
|% -6,69
|
|THYAO
|14,28
|45.070.154
|% 0,78
|
|ISGYO
|1,87
|40.869.307
|% 1,08
|
|KRDMD
|2,93
|34.154.271
|% 1,38
|
|PETKM
|4,12
|29.831.585
|% 0,73
|
|ADESE
|2,51
|21.637.259
|% 5,91
|
|ISGYO
|1,87
|40.869.307
|% 1,08
|
|KRDMD
|2,93
|34.154.271
|% 1,38
|
|KARSN
|1,75
|16.609.087
|% 0,57
|
|EKGYO
|1,68
|14.811.000
|% 1,20
|
|ADESE
|2,51
|21.637.259
|% 5,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7188
|7,7575
|% 0,09
|
|Frank
|6,0796
|6,1163
|% -0,06
|
|Riyal
|1,5799
|1,5879
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.568
|-1,37
|
|Altın Gr.
|300
|300
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|1.995
|2.025
|-7,00
|
|Tam
|1.986
|2.035
|-9,41
|
|Yarım
|960
|984
|-4,55
|
|Çeyrek
|481
|492
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,00
|
|B. Petrol
|59,48
|59,48
|0,67
|