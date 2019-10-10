***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 10.10.2019Genel Kurul Tarihi 20.11.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,10 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,11 - Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında alınacak tedbirler hakkında Yönetim Kurulu'nun kanuna bağlı olarak sunacağı önerilerin ve 10.10.2019 tarihli kararına esas raporun müzakere edilmesi, yapılacak iş ve işlemler ile esas sözleşme değişikliği hususunda karar alınması, işlemlerin yürütülmesi maksadıyla Yönetim Kurulu'nun Esas Sermaye Sistemi dahilinde yetkilendirilmesi,14 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2018 Yılı Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk Açıklamalar2018 yılı olağan genel kurul toplantısının 20.11.2019 Çarşamba günü saat 11:00'de Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Toplantıda, görüşülmesi kanunen zorunlu olan hususların yanı sıra 2018 yılına ilişkin bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ortakların bilgisine sunulacak ve kabul edilmesi maksadıyla hazirunun onayına sunulacaktır. Buna ilaveten, şirketin, Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi yapılacak ve TTK 376.madde kapsamında alınacak tedbirlere ilişkin hususlar görüşülecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792412BIST