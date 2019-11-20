GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.11.2019 12:26
GÜNCEL HABERLER



***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 20.11.2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 10.10.2019
Genel Kurul Tarihi 20.11.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.11.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,
10 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,
11 - Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında alınacak tedbirler hakkında Yönetim Kurulu'nun kanuna bağlı olarak sunacağı önerilerin ve 10.10.2019 tarihli kararına esas raporun müzakere edilmesi, yapılacak iş ve işlemler ile esas sözleşme değişikliği hususunda karar alınması, işlemlerin yürütülmesi maksadıyla Yönetim Kurulu'nun Esas Sermaye Sistemi dahilinde yetkilendirilmesi,
14 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Hayır
Yapılmama Nedeni 20.11.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı kanunen gerekli nisabın sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir. Bir sonraki toplantı tarihi için bilahare açıklama yapılacaktır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 20.11.2019 Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 20.11.2019 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799756


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:06107.895
Değişim :  0,34% |  366,24
Açılış :  107.340  
Önceki Kapanış :  107.529  
En Yüksek
107.995 En Düşük
107.099
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 2,08 15.490.027 % 14,92  
OYAYO 2,27 33.164.540 % 14,65  
MARKA 1,05 7.284.752 % 14,13  
OLMIP 5,75 7.768.006 % 13,86  
QNBFL 39,58 1.703.531 % 13,09  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3191 7,3558 % -0,33  
Frank 5,7148 5,7492 % -0,21  
Riyal 1,5128 1,5204 % -0,11  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.476 1.476 3,21  
Altın Gr. 270 270 0,53  
Cumhuriyet 1.797 1.824 7,00  
Tam 1.786 1.831 4,53  
Yarım 863 885 2,19  
Çeyrek 433 443 1,10  
Gümüş.Ons 17,12 17,14 -0,02  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,00  
B. Petrol 61,03 61,03 0,12  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru