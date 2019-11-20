***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 20.11.2019 Tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Ertelenmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018Karar Tarihi 10.10.2019Genel Kurul Tarihi 20.11.2019Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.11.2019Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Point Hotel Barbaros Esentepe, Yıldız Posta Caddesi No: 29 34394 Şişli / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun genel kurulun onayına sunulması,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,10 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,11 - Dönem karı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karar,12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesi kapsamında alınacak tedbirler hakkında Yönetim Kurulu'nun kanuna bağlı olarak sunacağı önerilerin ve 10.10.2019 tarihli kararına esas raporun müzakere edilmesi, yapılacak iş ve işlemler ile esas sözleşme değişikliği hususunda karar alınması, işlemlerin yürütülmesi maksadıyla Yönetim Kurulu'nun Esas Sermaye Sistemi dahilinde yetkilendirilmesi,14 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2018 Yılı Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? HayırYapılmama Nedeni 20.11.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı kanunen gerekli nisabın sağlanamaması nedeniyle ertelenmiştir. Bir sonraki toplantı tarihi için bilahare açıklama yapılacaktır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 20.11.2019 Erteleme Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 20.11.2019 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799756BIST