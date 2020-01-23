***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
23.01.2020 20:10
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
*Bu açıklama 22.01.2020 tarihinde kamuya açıklanmış olup BİST'in istemi üzerine uygun şablon kullanılarak yeniden gönderilmiştir
İlgi: 24.11.2019 tarihli açıklamamız
İlgi gösterilen açıklamamız kapsamında, şirketimiz hisse senetlerinin değerine yönelik olarak sosyal medya platformları üzerinden aleni şekilde başlatılan bir takım girişimlere karşı kamu oyunun dikkati çekilmişti. İlgili süreç Şirketimizin hukuk departmanı tarafından takip edilmekte olup, son olarak bu sabah itibariyle tespiti yapılan bir paylaşımda, şirketimiz bağlı ortaklığı Mensa Gayrimenkul A.Ş.'nin Kanal İstanbul Projesi olarak bilinen proje güzergahına yakın arsalarının bulunduğu, bunlara toplu konut yapılacağı veya Katarlılara satılacağının iddia edildiği görülmüştür. Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarının aktifinde iddia edildiği gibi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşım, benzer bir çok paylaşım gibi, hayal ürünü, tamamıyla yalan, mantıksız ve açık manipülasyon maksatlıdır. Şirketimiz hisse senetlerinin alım satım kararlarının sosyal medya paylaşımlarına bakılarak değil, mali tablo ve özel durum açıklamaları ölçü alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Süreç ile ilgili SPK'ya yeniden bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814209
BIST
18:05122.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -206,86
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.188
18:055,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0237
|Açılış
|: 5,9330
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9467
En Düşük
5,9034
18:056,5703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0024
|Açılış
|: 6,5640
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5855
En Düşük
6,5526
18:05298,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,23
|Açılış
|: 298,97
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
299,51
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|38.838.561
|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7648
|7,8038
|% 0,15
|
|Frank
|6,1037
|6,1404
|% 0,20
|
|Riyal
|1,5794
|1,5873
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.564
|5,37
|
|Altın Gr.
|299
|299
|2,21
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,84
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|61,94
|61,94
|-1,27
|
Seans Raporu
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