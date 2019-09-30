***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.09.2019 20:27
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş'tan alınan ilave sermaye avansları neticesinde şirketimizin ilişkili taraflarından yakın dönemde sağladığı nakit fon tutarı 4.316.756 TL kısmı 2019 yılı içerisinde olmak üzere, 2018 yılı son çeyreğinden bu yana toplamda 17.752.104 TL+311.000 Euro'ya ulaşmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789309
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