***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş'tan alınan ilave sermaye avansları neticesinde şirketimizin ilişkili taraflarından yakın dönemde sağladığı nakit fon tutarı 4.316.756 TL kısmı 2019 yılı içerisinde olmak üzere, 2018 yılı son çeyreğinden bu yana toplamda 17.752.104 TL+311.000 Euro'ya ulaşmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789309BIST