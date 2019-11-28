***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hisse senedi işlem piyasasında ortaya çıkan olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilişkili olabilecek mahiyette, kamuya açıklanmamış herhangi bir içsel bilgi bulunmamakla birlikte, yatırımcılarımızın şirketimizin 24.11.2019 günü yaptığı açıklama kapsamında sosyal medya platformlarında yayılan dedikodu ve söylemlere itibar etmeyerek alım satım kararları hususunda dikkatli olmaları gereğini yeniden hatırlatmakta fayda görüyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800823BIST