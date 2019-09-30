***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.037.500 TL tutar ve 28.02.2019 esas vadeli taksidin son ödeme tarihi 31.10.2019'dur. Bu kapsamda, T Halk Bankası'nın ilgili şubesinin tarafımıza intikal ettirdiği bilgi ve dekontlara göre, şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından ilgili takside mahsuben 110.000 TL daha nakden ödeme yapıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu takside mahsuben şimdiye dek yapılan ödeme tutarı 440.000 TL olup bakiyesi 597.500 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789308BIST