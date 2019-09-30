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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2019 20:26
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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
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09.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.037.500 TL tutar ve 28.02.2019 esas vadeli taksidin son ödeme tarihi 31.10.2019'dur. Bu kapsamda, T Halk Bankası'nın ilgili şubesinin tarafımıza intikal ettirdiği bilgi ve dekontlara göre, şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından ilgili takside mahsuben 110.000 TL daha nakden ödeme yapıldığı öğrenilmiştir. Söz konusu takside mahsuben şimdiye dek yapılan ödeme tutarı 440.000 TL  olup bakiyesi 597.500 TL'dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789308


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