***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.07.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30.07.2019 tarihli özel durum açıklamamızBağlı ortaklığımız Mensa Mensucat San Tic A.Ş.ile Kahramanmaraş ilinde faaliyet göstermekte olan bir ham bez üreticisi arasında başlatılan iş birliği/ortaklık müzakerelerinin, şirketler grubumuzun şu aşamada TTK 376 maddesi kapsamında kalması ve söz konusu kanun maddesinin hükümlerinin işletilerek gerekli tedbirlerin (sermaye azaltımı-artırımı veya diğer iyileştirici önlemler) alınmaması halinde olası bir ortaklık girişiminin doğuracağı hukuki sorunlar dikkate alınarak, şu aşamada şirketimizin ilgili işlemlerin görüşüleceği Genel Kurul toplantısının akabine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794219BIST