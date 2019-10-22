***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2019 14:04
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.07.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30.07.2019 tarihli özel durum açıklamamız
Bağlı ortaklığımız Mensa Mensucat San Tic A.Ş.ile Kahramanmaraş ilinde faaliyet göstermekte olan bir ham bez üreticisi arasında başlatılan iş birliği/ortaklık müzakerelerinin, şirketler grubumuzun şu aşamada TTK 376 maddesi kapsamında kalması ve söz konusu kanun maddesinin hükümlerinin işletilerek gerekli tedbirlerin (sermaye azaltımı-artırımı veya diğer iyileştirici önlemler) alınmaması halinde olası bir ortaklık girişiminin doğuracağı hukuki sorunlar dikkate alınarak, şu aşamada şirketimizin ilgili işlemlerin görüşüleceği Genel Kurul toplantısının akabine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794219
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