***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.037.500 TL tutar ve 28.02.2019 esas vadeli, son ödeme tarihi 31.10.2019 olan taksidin ödemelerinin tamamlandığı duyurulmuştu. Öte yandan T Halk Bankası AŞ'nden alınan bildirim kapsamında, yapılan ödemelerin bir kısmının resen protokol kapsamındaki çeşitli masraflara mahsup edildiği öğrenilmiştir. Bu nedenle, bankaya 20.11.2019 tarihi itibariyle 88.500 TL ilave ödeme yapılmıştır. İlgili tutar şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından finanse edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799757BIST