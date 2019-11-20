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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.11.2019 12:26
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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.037.500 TL tutar ve 28.02.2019 esas vadeli, son ödeme tarihi 31.10.2019 olan taksidin ödemelerinin tamamlandığı duyurulmuştu. Öte yandan T Halk Bankası AŞ'nden alınan bildirim kapsamında, yapılan ödemelerin bir kısmının resen protokol kapsamındaki çeşitli masraflara mahsup edildiği öğrenilmiştir. Bu nedenle, bankaya 20.11.2019 tarihi itibariyle 88.500 TL ilave ödeme yapılmıştır. İlgili tutar şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından finanse edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799757


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Riyal 1,5127 1,5203 % -0,11  
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Altın Gr. 270 270 0,43  
Cumhuriyet 1.797 1.824 7,00  
Tam 1.785 1.830 4,15  
Yarım 863 885 2,01  
Çeyrek 433 443 1,00  
Gümüş.Ons 17,12 17,14 -0,02  
Gümüş Gr. 3,13 3,14 -0,01  
B. Petrol 61,11 61,11 0,20  
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