***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2019 12:26
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.037.500 TL tutar ve 28.02.2019 esas vadeli, son ödeme tarihi 31.10.2019 olan taksidin ödemelerinin tamamlandığı duyurulmuştu. Öte yandan T Halk Bankası AŞ'nden alınan bildirim kapsamında, yapılan ödemelerin bir kısmının resen protokol kapsamındaki çeşitli masraflara mahsup edildiği öğrenilmiştir. Bu nedenle, bankaya 20.11.2019 tarihi itibariyle 88.500 TL ilave ödeme yapılmıştır. İlgili tutar şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından finanse edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799757
BIST
14:07107.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 371,29
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.995
En Düşük
107.099
14:075,6893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0080
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6866
14:076,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0180
|Açılış
|: 6,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2919
14:07270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,39
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|2,08
|15.490.027
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|33.164.540
|% 14,65
|
|MARKA
|1,05
|7.284.752
|% 14,13
|
|OLMIP
|5,75
|7.768.006
|% 13,86
|
|QNBFL
|39,58
|1.703.531
|% 13,09
|
|PINSU
|2,36
|23.399.232
|% -13,87
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|ATSYH
|0,88
|31.406
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,13
|3.907
|% -7,14
|
|PKENT
|121,00
|103.684
|% -5,32
|
|THYAO
|14,25
|874.282.215
|% 0,92
|
|PETKM
|3,78
|415.110.182
|% 1,07
|
|ASELS
|19,71
|297.352.540
|% 1,49
|
|GARAN
|10,30
|215.890.001
|% 0,49
|
|PGSUS
|77,85
|167.428.086
|% 2,50
|
|PETKM
|3,78
|415.110.182
|% 1,07
|
|TSKB
|1,03
|73.451.286
|% 1,98
|
|HURGZ
|1,50
|104.160.502
|% -1,32
|
|THYAO
|14,25
|874.282.215
|% 0,92
|
|EKGYO
|1,46
|88.617.613
|% 1,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3192
|7,3559
|% -0,33
|
|Frank
|5,7147
|5,7491
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5127
|1,5203
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|3,75
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,43
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.785
|1.830
|4,15
|
|Yarım
|863
|885
|2,01
|
|Çeyrek
|433
|443
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,12
|17,14
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,11
|61,11
|0,20
|
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