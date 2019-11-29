***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2019 15:35
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.037.500 TL tutar ve 28.02.2019 esas vadeli, son ödeme tarihi 31.10.2019 olan taksidin ödemelerinin tamamlandığı, öte yandan T Halk Bankası AŞ'nden alınan bildirim kapsamında, yapılan ödemelerin bir kısmının resen protokol kapsamındaki çeşitli masraflara mahsup edildiğinin öğrenilmesi nedeniyle, bankaya 20.11.2019 tarihi itibariyle 88.500 TL ilave ödeme yapıldığı ve ilgili tutarın şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından finanse edildiği bildirilmişti. Sayın banka ile yapılan görüşmeler çerçevesinde anılan takside ilişkin olarak 105.000 TL ilave faiz ödemesi daha yapılmıştır. Bu tutar şirketimizin Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından finanse edilmiştir. Sayın Banka ile aramızdaki görüşmeler devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800981
BIST
16:32106.766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -359,73
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
106.634
16:325,7539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0066
|Açılış
|: 5,7510
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
16:326,3261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3201
16:32269,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,70
|Açılış
|: 269,38
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
268,79
BIST En Aktif Hisseler
|FLAP
|4,09
|158.009.048
|% 17,87
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|QNBFL
|62,30
|5.052.866
|% 12,25
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|IHEVA
|2,30
|2.147.443
|% 10,05
|
|HUBVC
|14,00
|2.710.761
|% -7,22
|
|UTPYA
|4,56
|20.216.392
|% -4,00
|
|NETAS
|12,64
|50.332.461
|% -3,73
|
|AYCES
|8,28
|638.598
|% -3,72
|
|TURGG
|38,32
|1.662.187
|% -3,72
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|GARAN
|10,06
|316.138.421
|% -0,30
|
|EREGL
|7,98
|272.216.338
|% 1,40
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,92
|192.856.208
|% 4,92
|
|BJKAS
|2,90
|250.579.348
|% 15,08
|
|KRDMD
|2,38
|211.504.513
|% 0,00
|
|BSOKE
|1,31
|103.757.800
|% 11,02
|
|THYAO
|13,65
|1.016.897.198
|% -1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3963
|7,4334
|% -0,24
|
|Frank
|5,7260
|5,7605
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.454
|1.454
|-4,09
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|1.787
|1.814
|-3,00
|
|Tam
|1.780
|1.824
|-2,77
|
|Yarım
|860
|882
|-1,34
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|-0,36
|