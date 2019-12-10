***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 05.03.2019 tarihli açıklamamızŞirketimizin bağlı ortaklıkları Volt Yatırım Gayrimenkul Enerji A.Ş. ile Mensa Mensucat Sanayi Ticaret AŞ'nin 31.12.2018 tarihli mali tablolar baz alınarak birleştirilmesine ilişkin sürecin, yaklaşan 31.12.2019 tarihli bilanço döneminin baz alınarak devam ettirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802865BIST