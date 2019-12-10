***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2019 18:26
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 22.10.2019 - 30.07.2019 tarihli açıklamamız
Bağlı ortaklığımız Volt Enerji AŞ'nin tesisinin yurtdışına taşınması hususunda bazı temaslar sürdürülmekle birlikte henüz somut bir gelişme meydana gelmemiştir. Gelişmeler bilahare duyurulacaktı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802867
BIST
18:05108.011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -774,61
|Açılış
|: 108.912
|
|Önceki Kapanış
|: 108.786
|
109.378
En Düşük
107.618
18:055,8057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 5,8030
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8030
|
5,8190
En Düşük
5,7927
18:056,4388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0088
|Açılış
|: 6,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4220
|
6,4428
En Düşük
6,4196
18:05273,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,32
|Açılış
|: 273,20
|
|Önceki Kapanış
|: 272,88
|
274,13
En Düşük
272,75
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.414.469
|% 20,00
|
|HATEK
|6,98
|23.913.343
|% 19,93
|
|RYSAS
|3,19
|36.857.461
|% 19,92
|
|PAPIL
|7,59
|161.402.809
|% 19,91
|
|AGYO
|1,99
|26.913.921
|% 17,06
|
|HURGZ
|1,28
|1.731.418
|% -19,50
|
|FORMT
|5,17
|16.921
|% -14,97
|
|AYES
|1,80
|77.280
|% -10,00
|
|DIRIT
|1,04
|86.278
|% -9,57
|
|ASLAN
|41,08
|55.316.333
|% -9,24
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|AFYON
|6,59
|491.243.969
|% -4,49
|
|TTKOM
|7,18
|478.523.199
|% 0,42
|
|ASELS
|19,34
|391.859.558
|% -1,07
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|EKGYO
|1,51
|285.120.931
|% 0,00
|
|AKENR
|1,07
|134.604.505
|% 11,46
|
|METRO
|1,29
|124.705.391
|% -7,86
|
|THYAO
|13,71
|1.301.913.696
|% -0,65
|
|PETKM
|3,56
|320.428.923
|% -0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6286
|7,6668
|% 0,17
|
|Frank
|5,8677
|5,9030
|% 0,17
|
|Riyal
|1,5433
|1,5510
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,40
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,44
|
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|
|Yarım
|874
|896
|2,48
|
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|
|Gümüş.Ons
|16,63
|16,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|0,01
|
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|0,03
|