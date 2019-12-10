***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 22.10.2019 - 30.07.2019 tarihli açıklamamızBağlı ortaklığımız Volt Enerji AŞ'nin tesisinin yurtdışına taşınması hususunda bazı temaslar sürdürülmekle birlikte henüz somut bir gelişme meydana gelmemiştir. Gelişmeler bilahare duyurulacaktıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802867BIST