MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|4,20
|36.414.469
|% 20,00
|HATEK
|6,98
|23.913.343
|% 19,93
|RYSAS
|3,19
|36.857.461
|% 19,92
|PAPIL
|7,59
|161.402.809
|% 19,91
|AGYO
|1,99
|26.913.921
|% 17,06
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,6286
|7,6668
|% 0,17
|Frank
|5,8677
|5,9030
|% 0,17
|Riyal
|1,5433
|1,5510
|% -0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.463
|1.464
|2,64
|Altın Gr.
|273
|273
|0,29
|Cumhuriyet
|1.817
|1.844
|5,00
|Tam
|1.807
|1.853
|5,13
|Yarım
|874
|896
|2,48
|Çeyrek
|438
|448
|1,24
|Gümüş.Ons
|16,65
|16,67
|0,06
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,01
|B. Petrol
|64,28
|64,28
|0,03
Seans Raporu
- 11:40ARMDA Yüzde -5.93 oranında düşüşle 12.84 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 297 adet işlem
- 11:38XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -752, 84 kaybederek (% -0.57 ) 132, 082
- 11:38XU100 Endeks 108, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 4 altında . İşlem hacmi 2, 704.00 milyon TL de
- 11:38SMART Yüzde -19.96 oranında düşüşle 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 193, 687 adet işlem
- 11:37FONET Yüzde -10.63 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 655, 070 adet işlem