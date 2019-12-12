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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.12.2019 10:14
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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin Adana'da bulunan tekstil fabrikasına ait elektrik abonelik ve tüketim bedellerine ilişkin olarak Enerjisa Toroslar Perakende Satış AŞ tarafından başlatılan ve detayına 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın dipnotlarında yer verilen (ana para tutarı 1.327.153 TL) icra takipleri ile buna bağlı olarak taraflar arasında süregelen diğer dava ve ihtilaflar hususunda, devam eden görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya varılmış olup, buna göre şirketimiz tarafından 30.09.2020 tarihine kadar 750.000 TL tutarında ödeme yapılacak ve ödemenin yapılması halinde alacaklı tarafından başlatılmış olan icra takiplerinden vazgeçilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803128


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COSMO 2,31 7.112 % 10,00  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 275 275 -0,47  
Cumhuriyet 1.820 1.848 4,00  
Tam 1.811 1.856 2,47  
Yarım 875 898 1,19  
Çeyrek 439 449 0,60  
Gümüş.Ons 16,84 16,87 -0,01  
Gümüş Gr. 3,14 3,14 -0,00  
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