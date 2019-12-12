***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2019 10:14
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Adana'da bulunan tekstil fabrikasına ait elektrik abonelik ve tüketim bedellerine ilişkin olarak Enerjisa Toroslar Perakende Satış AŞ tarafından başlatılan ve detayına 31.12.2018 tarihli mali tablolarımızın dipnotlarında yer verilen (ana para tutarı 1.327.153 TL) icra takipleri ile buna bağlı olarak taraflar arasında süregelen diğer dava ve ihtilaflar hususunda, devam eden görüşmeler çerçevesinde anlaşmaya varılmış olup, buna göre şirketimiz tarafından 30.09.2020 tarihine kadar 750.000 TL tutarında ödeme yapılacak ve ödemenin yapılması halinde alacaklı tarafından başlatılmış olan icra takiplerinden vazgeçilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803128
BIST
12:19109.105
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 1.182,87
|Açılış
|: 108.556
|
|Önceki Kapanış
|: 107.922
|
109.156
En Düşük
108.556
12:195,7971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0028
|Açılış
|: 5,7970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8110
|
5,8113
En Düşük
5,7931
12:196,4555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4410
|
6,4798
En Düşük
6,4499
12:19274,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,52
|Açılış
|: 274,58
|
|Önceki Kapanış
|: 275,10
|
275,64
En Düşük
274,41
BIST En Aktif Hisseler
|EUKYO
|1,70
|10.035.181
|% 14,86
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|COSMO
|2,31
|7.112
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,79
|17.821
|% 9,82
|
|MZHLD
|8,18
|3.329
|% 9,07
|
|FORMT
|3,74
|90
|% -15,00
|
|OLMIP
|6,90
|113.553
|% -12,88
|
|MAALT
|52,85
|14.705.983
|% -12,86
|
|AVGYO
|1,47
|18.593.121
|% -9,82
|
|VERUS
|16,63
|17.940.115
|% -9,62
|
|THYAO
|13,81
|629.613.345
|% 1,62
|
|PETKM
|3,63
|390.090.482
|% 1,11
|
|ASELS
|19,55
|256.620.694
|% 2,20
|
|PGSUS
|81,45
|141.034.252
|% -0,31
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|PETKM
|3,63
|390.090.482
|% 1,11
|
|THYAO
|13,81
|629.613.345
|% 1,62
|
|TIRE
|2,80
|115.215.412
|% 13,36
|
|YYAPI
|0,56
|24.044.308
|% 5,66
|
|EKGYO
|1,51
|58.205.637
|% 2,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6339
|7,6721
|% -0,04
|
|Frank
|5,8788
|5,9142
|% -0,01
|
|Riyal
|1,5410
|1,5487
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.473
|1.473
|-1,99
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.820
|1.848
|4,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|2,47
|
|Yarım
|875
|898
|1,19
|
|Çeyrek
|439
|449
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,05
|64,05
|0,33
|