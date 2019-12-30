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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2019 18:32
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***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ilişkin mali tablolarının bağımsız denetiminin yapılması maksadıyla Yönetim Kurulumuz tarafından uygun görülen bağımsız denetim firması seçimine ilişkin kanuni prosedürlerin, 20.11.2019 tarihinde yapılması planlanan şirketimiz olağan genel kurul toplantısının nisapsızlık nedeniyle ertelenmiş olmasından ötürü henüz tamamlanmamış olması nedeniyle, herhangi bir kanuni sorun yaşanmaması maksadıyla ilgili kamu kurumlarından görüş ve izin talep edilerek şirketimiz mali tablolarının zamanında kamuya duyurulması sağlanacaktır.
Buna ilaveten, şirketimizin geçmiş tarihli mali tablo dipnotlarında yer aldığı üzere, sahip olunan maddi duran varlıklarına ilişkin değerleme çalışmaları, 31.12.2019 tarihini esas alacak şekilde hazırlatılacak olup, şirketimizin Adana'da bulunan taşınmazlarına ilişkin olarak 09.05.2018 tarihinde TSKB Gayrimenkul A.Ş.'ne hazırlatılan rapor dikkate alınacak bağlı ortaklıklara ait taşınmaz ve diğer kıymetlere ilişkin olarak ise ilgili muhasebe standartları ve SPK tebliğine uygun şekilde alanında uzman ve yetkili kuruluşlara görevlendirme verilecektir.
İş bu açıklamanın, şirketimizin daha önceden kanuni zorunluluk kapsamında başlattığı TTK 376. Maddesi kapsamındaki işlemlerden ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Zira, daha önce de açıklandığı üzere, söz konusu madde kapsamında devam eden çalışmalar, ilgili SPK tebliği kapsamında yürütülmekte olup, yapılacak yeniden değerleme çalışmalarının TTK 376. Maddesi hükmüne bağlı kanuni zorunluluk olarak başlatılan işlemleri geriye bırakması söz konusu olmamaktadır. Şirketimiz son durum itibariyle TTK 376. Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında kaldığından uygulamada şirket varlıklarının ya da döviz cinsinden yükümlülüklerinin yeniden değerlemesi yoluyla ara dönem bilançosu düzenlenmesi şeklinde karşılık bulan atıf, şirketimiz için geçerli olmamaktadır.
Konu ile alakalı daha geniş bilgi için, SPK'nın 10.04.2014 tarihinde kamuya duyurulan 11/352 sayılı ve 04.10.2018 tarihinde kamuya duyurulan 49/1126 sayılı ilke kararlarının irdelenmesi gerekmektedir.
        
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805931


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