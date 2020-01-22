***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 24.11.2019 tarihli açıklamamızİlgi gösterilen açıklamamız kapsamında, şirketimiz hisse senetlerinin değerine yönelik olarak sosyal medya platformları üzerinden aleni şekilde başlatılan bir takım girişimlere karşı kamu oyunun dikkati çekilmişti. İlgili süreç Şirketimizin hukuk departmanı tarafından takip edilmekte olup, son olarak bu sabah itibariyle tespiti yapılan bir paylaşımda, şirketimiz bağlı ortaklığı Mensa Gayrimenkul A.Ş.'nin Kanal İstanbul Projesi olarak bilinen proje güzergahına yakın arsalarının bulunduğu, bunlara toplu konut yapılacağı veya Katarlılara satılacağının iddia edildiği görülmüştür. Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarının aktifinde iddia edildiği gibi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşım, benzer bir çok paylaşım gibi, hayal ürünü, tamamıyla yalan, mantıksız ve açık manipülasyon maksatlıdır. Şirketimiz hisse senetlerinin alım satım kararlarının sosyal medya paylaşımlarına bakılarak değil, mali tablo ve özel durum açıklamaları ölçü alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Süreç ile ilgili SPK'ya yeniden bilgilendirme yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813888BIST