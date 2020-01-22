***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2020 10:02
***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 24.11.2019 tarihli açıklamamız
İlgi gösterilen açıklamamız kapsamında, şirketimiz hisse senetlerinin değerine yönelik olarak sosyal medya platformları üzerinden aleni şekilde başlatılan bir takım girişimlere karşı kamu oyunun dikkati çekilmişti. İlgili süreç Şirketimizin hukuk departmanı tarafından takip edilmekte olup, son olarak bu sabah itibariyle tespiti yapılan bir paylaşımda, şirketimiz bağlı ortaklığı Mensa Gayrimenkul A.Ş.'nin Kanal İstanbul Projesi olarak bilinen proje güzergahına yakın arsalarının bulunduğu, bunlara toplu konut yapılacağı veya Katarlılara satılacağının iddia edildiği görülmüştür. Şirketimizin veya bağlı ortaklıklarının aktifinde iddia edildiği gibi bir taşınmaz bulunmamaktadır. Söz konusu paylaşım, benzer bir çok paylaşım gibi, hayal ürünü, tamamıyla yalan, mantıksız ve açık manipülasyon maksatlıdır. Şirketimiz hisse senetlerinin alım satım kararlarının sosyal medya paylaşımlarına bakılarak değil, mali tablo ve özel durum açıklamaları ölçü alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Süreç ile ilgili SPK'ya yeniden bilgilendirme yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813888
BIST
12:19123.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -139,57
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
123.067
12:195,9382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0036
|Açılış
|: 5,9370
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9273
12:196,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5707
12:19297,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,08
|Açılış
|: 297,42
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,15
|2.506.052
|% 14,95
|
|QNBFB
|102,60
|26.450.822
|% 14,83
|
|BURVA
|23,10
|84.454
|% 14,81
|
|VAKKO
|6,31
|23.963.058
|% 13,90
|
|ESCOM
|2,14
|16.320.003
|% 12,63
|
|MZHLD
|15,48
|81.642
|% -10,00
|
|EPLAS
|16,75
|55.744
|% -9,99
|
|BALAT
|2,18
|87.453
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,35
|74.198
|% -8,81
|
|BERA
|4,38
|94.618.201
|% -7,01
|
|THYAO
|14,86
|768.765.769
|% -0,13
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|IPEKE
|9,50
|318.320.971
|% 7,83
|
|KRDMD
|3,08
|446.151.877
|% -1,60
|
|PETKM
|4,08
|403.161.072
|% -0,24
|
|HALKB
|7,05
|562.289.337
|% 1,73
|
|EKGYO
|1,73
|121.546.057
|% 0,58
|
|IHLGM
|1,22
|75.707.729
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7255
|7,7643
|% 0,10
|
|Frank
|6,0850
|6,1216
|% -0,28
|
|Riyal
|1,5787
|1,5866
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-1,06
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|1.967
|1.997
|10,00
|
|Tam
|1.960
|2.009
|12,58
|
|Yarım
|947
|972
|6,09
|
|Çeyrek
|475
|486
|3,04
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,48
|
Seans Raporu
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-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -187, 56 kaybederek (% -0.13 ) 149, 491
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12:29XU100
Endeks 123, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 11 altında . İşlem hacmi 5, 969.00 milyon TL de
-
12:24XU100
Endeks 123, 308 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 5, 820.00 milyon TL de
-
12:23RYSAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 9.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 619, 720 adet işlem