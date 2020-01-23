***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT Halk Bankası ile şirketler grubumuz arasındaki protokol kapsamında, 1.050.000 TL tutar ve 30.11.2019 esas vadeli takside istinaden, şirketimiz Yönetim Kurulu eski Başkanı Sn Mehmet Ulutaş tarafından 188.500 TL tutarında ödeme yapıldığı öğrenilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814210BIST