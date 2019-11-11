***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***MEMSA*** MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi11/11/2019Karar Sayısı2019-25Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış, 30.09.2019 tarihinde sona eren 9 aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarımız ve faaliyet raporumuz ektedir.a) 01.01.2019 - 31.09.2019 dönemine ilişkin olarak, Mensa Sınai Ticari ve Mali Yatırımlar A.Ş.'nin 11.11.2019 tarih ve 2019/24 no' lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan bağımsız denetimden geçmemiş bilanço, gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve mali tablo dipnotları ile yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolarımızın ve faaliyet raporumuzun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tablolarımızın konsolidasyon kapsamındaki ortaklıklarımızla birlikte işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporumuzun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798132BIST