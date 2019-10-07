***MEP* *AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2019 10:49
***MEP******AVGYO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
04/10/2019 tarihinde Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (AVGYO) payları ile ilgili olarak 1,14-1,15 TL fiyatından 704.914 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki paylarımız 04/10/2019 tarihi itibariyle % 0.00 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
04/10/2019 704.914 704.914 704.914 0 % 0,98 % 0,98 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790673
BIST
13:19104.793
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.329,79
|Açılış
|: 103.294
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|Önceki Kapanış
|: 103.464
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104.921
En Düşük
102.572
13:195,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0441
|Açılış
|: 5,7340
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|Önceki Kapanış
|: 5,7000
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5,7584
En Düşük
5,7059
13:196,3054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0482
|Açılış
|: 6,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2550
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6,3247
En Düşük
6,2643
13:19277,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,44
|Açılış
|: 277,15
|
|Önceki Kapanış
|: 275,71
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278,95
En Düşük
276,10