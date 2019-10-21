***MEP* *METRO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.10.2019 19:03
***MEP******METRO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
21/10/2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 2,44-2,45 TL fiyatından 459.194 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki paylarımız 21/10/2019 tarihi itibariyle % 0.65 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/10/2019 459.194 459.194 1.503.657 1.962.851 % 0,5 % 0,5 % 0,65 % 0,65
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794161
BIST
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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98.526
En Düşük
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18:055,8528
En Yüksek
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|Açılış
|: 5,8270
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|Önceki Kapanış
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5,8673
En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 6,4950
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|Önceki Kapanış
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6,5426
En Düşük
6,4522
18:05279,32
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|Açılış
|: 279,32
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|Önceki Kapanış
|: 277,61
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280,40
En Düşük
277,29