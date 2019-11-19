***MEP* *METRO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
19.11.2019 18:52
***MEP******METRO*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
19/11/2019 tarihinde Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş (METRO) payları ile ilgili olarak 1,48-1,51 TL fiyatından 2.503.677 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş sermayesindeki paylarımız 19/11/2019 tarihi itibariyle % 0.00 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
19/11/2019 2.503.677 2.503.677 2.503.677 0 % 0,83 % 0,83 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799706
BIST
18:05107.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 682,50
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.770
En Düşük
106.634
18:055,7056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0339
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
18:056,3230
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0352
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
18:05269,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -1,63
|Açılış
|: 269,99
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|MARKA
|0,92
|9.977.893
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,15
|18.636.147
|% 14,96
|
|MTRYO
|1,81
|13.566.268
|% 14,56
|
|DIRIT
|1,07
|8.197.878
|% 11,46
|
|KLNMA
|45,20
|5.194.384
|% -11,29
|
|DGGYO
|3,75
|19.862.042
|% -5,78
|
|METRO
|1,46
|85.502.726
|% -4,58
|
|BRMEN
|1,06
|33.447.896
|% -4,50
|
|HALKS
|1,49
|44.178
|% -4,49
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|ASELS
|19,42
|555.004.923
|% 0,73
|
|TUPRS
|127,50
|465.817.055
|% 2,99
|
|GARAN
|10,25
|382.992.416
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,38
|329.828.931
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,30
|103.492.603
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3513
|7,3882
|% -0,81
|
|Frank
|5,7321
|5,7666
|% -0,89
|
|Riyal
|1,5162
|1,5238
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|0,34
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,36
|61,36
|-1,08
|
Seans Raporu
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