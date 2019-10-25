***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 169.637 2.169.637 2.169.637Transferler8.611 161.026 -169.637Dönem Karı (Zararı)6.746.163 6.746.163 6.746.163Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.450 1.450 1.450Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler2.000.000 1.450 8.611 161.026 6.746.163 8.917.250 8.917.250Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.000.000 3.252 8.611 161.026 2.571.560 4.744.449 4.744.449Transferler127.877 2.443.683 -2.571.560Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-853 18.231 17.378 17.378Dönem Karı (Zararı)Sermaye Arttırımı3.193.256 -2.593.256 600.000 600.000Sermaye AvansıDönem Sonu Bakiyeler5.193.256 2.399 136.488 11.453 18.231 5.361.827 5.361.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-137.411 1.718.233Dönem Karı (Zararı)18.231 6.746.163Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.231 6.746.163Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-923.089 -4.794.401Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 8.833 8.778Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.222.018 -5.514.743Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.222.018 -5.514.743Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler22.244 35.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 19.721 17.976Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7 2.523 17.477Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 267.852 676.111İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler821.560 341.803Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler846.214 -877.093İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 823.193 -781.631İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 23.021 -95.462Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.349 770İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.349 770Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -6.736 -21.000Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.064 -690İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -9.106 2.230İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.958 -2.920Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -238 1.533Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.965 10.181İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -7.965 10.181İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.228.102Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)1.228.102Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-83.298 2.293.565Vergi İadeleri (Ödemeleri)-54.113 -575.332YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI880.087 -3.672.070Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları24 880.087 -3.670.764Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.306Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.306FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI600.000Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriSermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 600.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.342.676 -1.953.837NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.342.676 -1.953.837DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ280.075 2.038.437DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.622.751 84.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 1.622.751 280.075Finansal Yatırımlar3.869.186 3.527.255Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 3.869.186 3.527.255Ticari Alacaklar7-4-2 193.432 1.042.400İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.2 113.846 938.660İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 79.586 103.740Diğer Alacaklar8 1.726 3.075İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.726 3.075Peşin Ödenmiş Giderler9 28.475 21.739İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 28.475 21.739Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 99.622 676.208ARA TOPLAM5.815.192 5.550.752TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.815.192 5.550.752DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar8 100 100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 100 100Maddi Duran Varlıklar10 11.356 15.797Mobilya ve Demirbaşlar10 11.356 15.797Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 4.080 8.472Diğer Haklar11 4.080 8.472Ertelenmiş Vergi Varlığı21 11.092 10.048TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.628 34.417TOPLAM VARLIKLAR5.841.820 5.585.169KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7-4 16.208 27.503İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.3 4.288 13.455İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 11.920 14.048Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 11.871 12.109Diğer Borçlar8 31.826 39.791İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 31.826 39.791Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 630.699Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.508 6.905Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.508 6.905ARA TOPLAM67.413 717.007TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER67.413 717.007UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar14 40.148 20.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 40.148 20.177Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 372.432 103.536TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER412.580 123.713TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER479.993 840.720ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.361.827 4.744.449Ödenmiş Sermaye15 5.193.256 2.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 2.399 3.252Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 2.399 3.252Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 2.399 3.252Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 136.488 8.611Yasal Yedekler15 136.488 8.611Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 11.453 161.026Net Dönem Karı veya Zararı18.231 2.571.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.361.827 4.744.449TOPLAM KAYNAKLAR5.841.820 5.585.169Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.867.814 5.337.345 539.772 1.948.738Satışların Maliyeti16 -3.072.198 -1.547.524 -2.649 -1.032.910TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-204.384 3.789.821 537.123 915.828BRÜT KAR (ZARAR)-204.384 3.789.821 537.123 915.828Genel Yönetim Giderleri17 -969.199 -779.983 -309.264 -288.310Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 24.805 8.203 1.499 2.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -3.245 -17.630 -411 -6.649ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.152.023 3.000.411 228.947 623.545Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 2.063.557 5.778.171 1.495.994 2.429.214Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -625.211 -128.569 -11.559FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)286.323 8.650.013 1.724.941 3.041.200SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)286.323 8.650.013 1.724.941 3.041.200Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -268.092 -1.903.850 -315.460 -671.110Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -695.871 -145.429Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -268.092 -1.207.979 -315.460 -525.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.231 6.746.163 1.409.481 2.370.090DÖNEM KARI (ZARARI)18.231 6.746.163 1.409.481 2.370.090Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.231 6.746.163 1.409.481 2.370.090Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar14 -853 1.450 -676 522Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -1.093 1.813 -866 623Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 240 -363 190 -101Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 240 -363 190 -101Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-853 1.450 -676 522TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.378 6.747.613 1.408.805 2.370.612Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.378 6.747.613 1.408.805 2.370.612http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794903BIST