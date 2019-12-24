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***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.12.2019 15:14
GÜNCEL HABERLER



***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.193.256

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1298314 TRY 25 15 oy herbir pay, Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun çoğunluğuna aday gösterme imtiyazına sahip İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 3894942 TRY 75 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5193256 TRY 100
TOPLAM 5193256 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804969


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 8,28 82.706.187 % 17,11  
ISBTR 25.300,00 783.701 % 15,00  
QNBFL 97,05 2.332.147 % 14,99  
SEKFK 5,24 5.760.715 % 14,91  
INFO 4,50 152.485 % 12,50  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6807 7,7192 % 0,05  
Frank 6,0365 6,0728 % 0,00  
Riyal 1,5810 1,5889 % -0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 4,48  
Altın Gr. 285 285 0,75  
Cumhuriyet 1.882 1.895 0,00  
Tam 1.880 1.927 9,85  
Yarım 909 932 4,76  
Çeyrek 456 466 2,39  
Gümüş.Ons 17,58 17,61 0,16  
Gümüş Gr. 3,36 3,36 0,02  
B. Petrol 66,75 66,75 0,36  
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