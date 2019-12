***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEP*** METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 5.193.256Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1298314 TRY 25 15 oy herbir pay, Ayrıca, Yönetim Kurulu'nun çoğunluğuna aday gösterme imtiyazına sahip İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 3894942 TRY 75 YOK İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5193256 TRY 100TOPLAM 5193256 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804969BIST