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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

15.11.2019 17:31
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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. tarafından ihraç edilen
ve
 kaynak kuruluşun GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT A.Ş.'nin  olduğu TRDTFBV52013 ISIN kodlu sahipliğe dayalı kira sertifikasına ilişkin 15.11.2019 tarihli kupon/getiri ödeme işlemi, ödeme tutarının aktarılmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799198


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HURGZ 1,06 103.002.340 % 19,10  
KLNMA 44,34 30.787.655 % 14,99  
PKENT 128,50 603.700 % 14,94  
TIRE 2,10 168.069.196 % 14,75  
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Sterlin 7,3945 7,4316 % 0,18  
Frank 5,7817 5,8165 % -0,15  
Riyal 1,5274 1,5350 % -0,06  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 271 271 -1,14  
Cumhuriyet 1.799 1.826 -8,00  
Tam 1.790 1.834 -6,96  
Yarım 865 887 -3,36  
Çeyrek 434 444 -1,68  
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