MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
15.11.2019 17:31
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TFKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. tarafından ihraç edilen
ve
kaynak kuruluşun GAMA GÜÇ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE TAAHHÜT A.Ş.'nin olduğu TRDTFBV52013 ISIN kodlu sahipliğe dayalı kira sertifikasına ilişkin 15.11.2019 tarihli kupon/getiri ödeme işlemi, ödeme tutarının aktarılmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799198
BIST
17:48105.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 1.641,14
|Açılış
|: 104.475
|
|Önceki Kapanış
|: 103.781
|
105.460
En Düşük
104.409
17:485,7471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0022
|Açılış
|: 5,7470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7590
|
5,7708
En Düşük
5,7394
17:486,3524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0112
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3615
En Düşük
6,3311
17:48270,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,06
|Açılış
|: 270,75
|
|Önceki Kapanış
|: 271,81
|
272,25
En Düşük
270,36
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|3,21
|149.020.486
|% 19,78
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|KLNMA
|44,34
|30.787.655
|% 14,99
|
|PKENT
|128,50
|603.700
|% 14,94
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|METRO
|1,85
|72.474.630
|% -19,91
|
|EUYO
|1,15
|19.004.293
|% -6,50
|
|ETILR
|2,80
|23.522
|% -6,04
|
|METAL
|0,86
|36.640
|% -4,44
|
|MZHLD
|5,42
|5.496
|% -3,90
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|GARAN
|9,94
|501.843.062
|% 2,05
|
|PGSUS
|75,35
|339.601.610
|% 0,87
|
|SISE
|4,45
|297.968.767
|% -0,67
|
|ASELS
|19,15
|262.681.268
|% 1,00
|
|KARSN
|1,31
|156.261.562
|% 3,15
|
|HURGZ
|1,06
|103.002.340
|% 19,10
|
|THYAO
|13,70
|1.225.190.761
|% 0,66
|
|TIRE
|2,10
|168.069.196
|% 14,75
|
|IHLAS
|0,64
|44.815.427
|% 10,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3945
|7,4316
|% 0,18
|
|Frank
|5,7817
|5,8165
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5274
|1,5350
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.826
|-8,00
|
|Tam
|1.790
|1.834
|-6,96
|
|Yarım
|865
|887
|-3,36
|
|Çeyrek
|434
|444
|-1,68
|
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