MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
22.01.2020 16:58
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSBMKS12214, TRSBMKS12222, TRSBMKS12230 ISIN kodlu özel sektör borçlanma araçlarına ilişkin 22.01.2020 tarihli taksitli itfa ve kupon ödeme işlemleri, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle Kuruluşumuz aracılığı ile gerçekleştirilememiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814013
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0064
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0145
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5612
18:05296,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 296,75
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.884
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.943.677
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.456.246
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.452.451
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.049.312
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.306
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.469.951
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.665.386.707
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.114.407.686
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|466.203.093
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|316.526.805
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7633
|7,8022
|% 0,59
|
|Frank
|6,0896
|6,1263
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.556
|1.557
|-2,35
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|63,38
|63,38
|-1,21
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
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17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
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17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem