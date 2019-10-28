***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi -Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MERKOİlgili Şirket Ünvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Satışa Konu Paylar 4.667.161 TLSatılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)MERKO, TRAMERKO91A5 4.667.161 7,91Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Merko Holding A.Ş./2.216.901 TL- Aetna SA./2.450.260 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 1,416Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları -İşlem Tarihi 30.10.2019İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ekte verilmektedir.Ek AçıklamalarPayları Borsamızın Ana Pazarında işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 54.300.000 TL'den 58.967.161 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 4.667.161 TL nominal değerli payların, diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, Merko Holding AŞ. ve Aetna SA'ye tahsisli olarak Ak Yatırım aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 30/10/2019 tarihinde, beher pay için 1,416 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. İşleme ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 03_1_Duyuru_TAS_Ortaklık Yapısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795221BIST