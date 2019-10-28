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***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu

28.10.2019 12:41
GÜNCEL HABERLER

***MERKO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )

Özet Bilgi -
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MERKO
İlgili Şirket Ünvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Toptan Alış Satış İşlemi
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Satışa Konu Paylar 4.667.161 TL

Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
MERKO, TRAMERKO91A5 4.667.161 7,91

Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Merko Holding A.Ş./2.216.901 TL- Aetna SA./2.450.260 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL) 1,416
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları -
İşlem Tarihi 30.10.2019
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı Ekte verilmektedir.

Ek Açıklamalar
Payları Borsamızın Ana Pazarında işlem gören Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 54.300.000 TL'den 58.967.161 TL'ye arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 4.667.161 TL nominal değerli payların, diğer ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, Merko Holding AŞ. ve Aetna SA'ye tahsisli olarak Ak Yatırım aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 30/10/2019 tarihinde, beher pay için 1,416 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. İşleme ilişkin bilgiler Ek'te yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 03_1_Duyuru_TAS_Ortaklık Yapısı.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795221


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YAPRK 4,44 46.028 % 10,72  
SEKUR 3,57 11.441.829 % 10,53  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3409 7,3777 % -0,61  
Frank 5,7398 5,7744 % -0,74  
Riyal 1,5248 1,5324 % -0,68  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.506 1.506 1,36  
Altın Gr. 277 277 -1,91  
Cumhuriyet 1.843 1.870 1,00  
Tam 1.830 1.876 -12,11  
Yarım 885 907 -5,86  
Çeyrek 444 454 -2,93  
Gümüş.Ons 18,03 18,07 0,01  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,02  
B. Petrol 61,42 61,42 -0,60  
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