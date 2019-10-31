***MERKO* *EMKEL* *BRMEN* *IHEVA* *GYHOL* *IHLGM* *HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
31.10.2019 09:56
***MERKO******EMKEL******BRMEN******IHEVA******GYHOL******IHLGM******HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GYHOL, IHEVA, MERKO, BRMEN, EMKEL, HUBVC, IHLGM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
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BIST
12:1699.115
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 98.920
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|: 3,27
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En Düşük
3,27
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,83
|39.409.643
|% 19,61
|
|AVTUR
|1,62
|17.623.096
|% 17,39
|
|BOYP
|16,02
|3.011.389
|% 12,82
|
|DENIZ
|26,20
|24.972.229
|% 12,74
|
|RALYH
|8,00
|1.600
|% 11,89
|
|YONGA
|5,45
|6.011
|% -18,66
|
|KNFRT
|7,71
|10.763.225
|% -10,45
|
|SALIX
|5,10
|1.275
|% -7,27
|
|FRIGO
|8,82
|3.801
|% -5,16
|
|ADEL
|11,46
|1.158.423
|% -4,66
|
|THYAO
|11,71
|217.160.933
|% 0,69
|
|AKBNK
|7,00
|131.439.739
|% 1,01
|
|EREGL
|6,66
|112.352.590
|% 1,22
|
|GARAN
|9,32
|104.026.009
|% 0,98
|
|FENER
|15,44
|83.940.452
|% 1,18
|
|ISFIN
|2,62
|77.988.217
|% 0,00
|
|AVGYO
|1,27
|35.844.271
|% 9,48
|
|EKGYO
|1,21
|29.372.339
|% 0,83
|
|IHLGM
|0,73
|17.365.354
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,56
|12.693.356
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3800
|7,4170
|% 0,68
|
|Frank
|5,7716
|5,8063
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5199
|1,5275
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|9,26
|
|Altın Gr.
|276
|276
|2,23
|
|Cumhuriyet
|1.825
|1.855
|0,00
|
|Tam
|1.822
|1.868
|6,32
|
|Yarım
|881
|904
|3,05
|
|Çeyrek
|442
|452
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|0,04
|
|B. Petrol
|60,51
|60,51
|0,27
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